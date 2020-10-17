- 112'yi arayıp kimi papağanına korona testi istedi, kimi de 'Düğünümüze bari siz gelin de Cemilem oynayalım' dedi

112 Acil Çağrı Merkezi'ne 9 ayda 2 milyon gereksiz çağrı geldi

Çağrı merkezini meşgul eden 245 kişi hakkında işlem başlatıldı, 21'ine ceza tatbik edildi

Salgınla mücadele kapsamında gelen şikayet ve ihbar sayısı 8 bin 957 oldu

Antalya'da ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 3 milyon 74 bin 532 çağrı geldi

Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Koçak:

"'Sanırım papağanım Covid-19 oldu. Bana hep annecim, canım, bebişim derdi. Artık hiç öyle söylemiyor. Gelip papağanıma test yapar mısınız?' diyenler var"

