Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolcu taşımacılığı yapan 10 şoförün koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu bölge halkı tedirgin oldu. Sürücüler tedaviye alınırken araçlar da dezenfekte edildi. Şimdi filyasyon ekipleri her yerde yolcuları arıyor.

08.06.2020 14:26 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:16

Diyarbakır-Bismil arasında yolcu taşımacılığı yapan 10 minibüs sürücüsünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Sürücüler pandemi hastanelerinde tedaviye alınırken, filyasyon ekipleri minibüslerde yolculuk yapanların tespiti için çalışma başlattı.

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Diyarbakır ile Bismil ilçesi arasında yolcu taşımacılığı yapan 10 minibüs sürücüsü, koronavirüs semptomları üzerine cuma günü hastaneye başvurdu.

10 SÜRÜCÜNÜN TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI

10 sürücüye yapılan koronavirüs testi, pozitif çıktı. Bunun üzerine sürücüler pandemi hastanelerinde tedaviye alındı.

YOLCULAR ARANIYOR

10 sürücünün kullandığı minibüsler dezenfekte edilirken, filyasyon ekipleri ise minibüslerde yolculuk yapanların tespitine yönelik çalışma başlattı.