Polisi 10 kilometre uğraştıran zanlının neden kaçtığı yakalanınca anlaşıldı
Bursa'da polisin dur ihtarına uymayarak 10 kilometre kaçan aracın içerisinden 3 milyon TL değerinde uyuşturucu madde çıktı.
14.06.2020 13:17 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:46
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube polis ekipleri, İstanbul'dan aldıkları uyuşturucu maddeyi kente sokmaya çalışan 3 şüpheliyi, kovalamaca sonucu yakalayarak, gözaltına aldı.
Yakalanan zanlıların araçlarında 3 milyon TL değerinde uyuşturucu taşıdığı anlaşıldı.
UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.