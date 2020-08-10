10 Ağustos - 16 Ağustos çıkacak oyunlar neler? Yeni çıkan oyunlar | Hyper Scape çıkıyor
2020 yılında pek çok oyun, piyasaya sürülmeye devam ediyor. PC, Switch, Linux, Mac, PS4 ve Xbox One için çıkacak yeni oyunlarda bu hafta neler var? Aksiyon, macera, simülasyon türünde pek çok oyun bu hafta çıkıyor. Metamorphosis, Hyper Scape, Risk of Rain 2 sistem gereksinimleri neler?
PC, Xbox One Switch, Linux, Mac ve PS4 için pek çok oyun bu hafta çıkıyor. Çıkacak oyunlar arasında battle royale, simülasyon, strateji türünde birçok seçenek yer alıyor.
11 AĞUSTOS SALI ÇIKACAK YENİ OYUNLAR
Hyper Scape - PC, PS4, Xbox One
Prehistoric Dude - PC, PS4
Risk of Rain 2 - PC tam sürüm
12 AĞUSTOS ÇARŞAMBA ÇIKACAK OYUNLAR
Prehistoric Dude - Xbox One
Volta X - PC, Switch
Banner of the Maid - PS4, Switch
Escape From Tethys - Xbox One
Metamorphosis - PC, PS4, Switch, Xbox One
Zero Strain - PS4, Xbox One
13 AĞUSTOS PERŞEMBE TARİHİNDE ÇIKAN OYUNLAR VE PLATFORMLARI
Zero Strain - Switch
Boomerang Fu - PC, PS4, Switch, Xbox One
Bite the Bullet - Linux, Mac, PC, Switch
A Total War Saga: TROY - Linux, Mac, PC
The Ambassador: Fractured Timelines - PC, Switch, Xbox One
Darkestville Castle - PS4, Switch, Xbox One
Double Kick Heroes - Switch
Faeria - Switch, Xbox One
Through the Darkest of Times - Xbox One
The Alto Collection - PC, PS4, Xbox One
Kill It With Fire - PC
Ever Forward - PC
Dying Light: Hellraid - PC
14 AĞUSTOS CUMA ÇIKACAK YENİ OYUNLAR
Prehistoric Dude - Switch
Dying Light: Hellraid - PS4, Xbox One
EA Sports UFC 4 - PS4, Xbox One
Eastern Exorcist - PC
Dreamscaper - PC
Linn: Path of Orchards - Xbox One, Switch
Bite the Bullet - Xbox One
Car Mechanic Simulator Classic - Xbox One
Cooking Simulator - Xbox One
HYPER SCAPE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?
En düşük sistem gereksinimleri:
İşletim sistemi: Windows 10 64 bit
İşlemci: Intel Core i3-6300 / AMD FX-4350
RAM: 4 GB
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GT 640 / Radeon HD 7730 1 GB
Video RAM: 1 GB
Tavsiye edilen sistem gereksinimleri:
İşletim sistemi: Windows 10 64 bit
İşlemci: Intel i5 3570K / Ryzen 5 CPU veya daha iyisi
RAM: 8 GB
Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290 8 GB
Video RAM: 8 GB
RISK OF RAIN 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
(Türkçe desteği bulunmaktadır.)
En düşük sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 7 64-bit
İşlemci: Intel Core i3-6100 / AMD FX-8350
Bellek: 4 GB RAM
Ekran kartı: GTX 580 / AMD HD 7870
DirectX: Sürüm 11
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 4 GB kullanılabilir alan
Önerilen sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 7 64-bit
İşlemci: Intel Core i5-4670K / AMD Ryzen 5 1500X
Bellek: 4 GB RAM
Ekran kartı: GTX 680 / AMD HD 7970
DirectX: Sürüm 11
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 4 GB kullanılabilir alan
METAMORPHOSIS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
En düşük sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 7
İşlemci: Intel Core i5 (2nd gen) or AMD FX 6350
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 or AMD R9 270X
Depolama: 12 GB kullanılabilir alan
Önerilen sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i5 (4th gen) or AMD Ryzen 5
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 970 or AMD RX 570
Depolama: 12 GB kullanılabilir alan