10 Ağustos - 16 Ağustos çıkacak oyunlar neler? Yeni çıkan oyunlar | Hyper Scape çıkıyor

PC, Xbox One Switch, Linux, Mac ve PS4 için pek çok oyun bu hafta çıkıyor. Çıkacak oyunlar arasında battle royale, simülasyon, strateji türünde birçok seçenek yer alıyor.

11 AĞUSTOS SALI ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

Hyper Scape - PC, PS4, Xbox One

Prehistoric Dude - PC, PS4

Risk of Rain 2 - PC tam sürüm

12 AĞUSTOS ÇARŞAMBA ÇIKACAK OYUNLAR

Prehistoric Dude - Xbox One

Volta X - PC, Switch

Banner of the Maid - PS4, Switch

Escape From Tethys - Xbox One

Metamorphosis - PC, PS4, Switch, Xbox One

Zero Strain - PS4, Xbox One

13 AĞUSTOS PERŞEMBE TARİHİNDE ÇIKAN OYUNLAR VE PLATFORMLARI

Zero Strain - Switch

Boomerang Fu - PC, PS4, Switch, Xbox One

Bite the Bullet - Linux, Mac, PC, Switch

A Total War Saga: TROY - Linux, Mac, PC

The Ambassador: Fractured Timelines - PC, Switch, Xbox One

Darkestville Castle - PS4, Switch, Xbox One

Double Kick Heroes - Switch

Faeria - Switch, Xbox One

Through the Darkest of Times - Xbox One

The Alto Collection - PC, PS4, Xbox One

Kill It With Fire - PC

Ever Forward - PC

Dying Light: Hellraid - PC

14 AĞUSTOS CUMA ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

Prehistoric Dude - Switch

Dying Light: Hellraid - PS4, Xbox One

EA Sports UFC 4 - PS4, Xbox One

Eastern Exorcist - PC

Dreamscaper - PC

Linn: Path of Orchards - Xbox One, Switch

Bite the Bullet - Xbox One

Car Mechanic Simulator Classic - Xbox One

Cooking Simulator - Xbox One

Hyper Scape

HYPER SCAPE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

En düşük sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i3-6300 / AMD FX-4350

RAM: 4 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GT 640 / Radeon HD 7730 1 GB

Video RAM: 1 GB

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel i5 3570K / Ryzen 5 CPU veya daha iyisi

RAM: 8 GB

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290 8 GB

Video RAM: 8 GB

Risk of Rain 2

RISK OF RAIN 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

(Türkçe desteği bulunmaktadır.)

En düşük sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-6100 / AMD FX-8350

Bellek: 4 GB RAM

Ekran kartı: GTX 580 / AMD HD 7870

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-4670K / AMD Ryzen 5 1500X

Bellek: 4 GB RAM

Ekran kartı: GTX 680 / AMD HD 7970

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Metamorphosis

METAMORPHOSIS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

En düşük sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i5 (2nd gen) or AMD FX 6350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 or AMD R9 270X

Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5 (4th gen) or AMD Ryzen 5

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 970 or AMD RX 570

Depolama: 12 GB kullanılabilir alan