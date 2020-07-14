1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi İstanbul-Bursa-İzmir Otobanı Çağlayan mevkisinde, bir kişinin ölümüyle sonuçlanan otobüs kazası, Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne bağlı güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, hız limitinin 70 olduğu yolda otobüsün yaklaşık 100 km/saat hızda seyrettiği, yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarptığı ve devrildikten sonra sürüklendiği görüldü. Otobüs şoförü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul'dan Aydın'a giden Şahin Korkut yönetimindeki 34 KM 4008 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. İçerisinde 31 yolcu bulanan otobüs, devrildikten sonra bir süre sürüklendi. Kazada otobüsün kırılan camından çıkarak yola savrulan muavin Ergün Selçuk, öldü. Yaralanan 16 kişi ise çevredeki hastanelere sevk edilerek, tedaviye alındı. Hastanede tedavi gören yaralılardan 1'nin sağlık durumu ciddiyetini koruduğu, 4 yaralının ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. 11 kişinin taburcu edildi.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Polis, kazanın ardından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında otobüs şoförü Şahin Korkut gözaltına alındı. Korkut'un emniyette verdiği ilk ifadede, "Yol bir anda daralınca fren yaptım. O esnada sağ taraftaki bariyere çarptım ve direksiyonu sola kırdım. Ben bariyere çarpıp direksiyonu sola kırınca önde oturan ve kemeri takılı olmayan muavin camdan fırladı. Kaza sırasında uykulu değildim. Yol aniden daralınca direksiyon hakimiyetimi sağlayamadım. Kazadan dolayı çok üzgünüm" dediği öğrenildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Korkut, mahkemece tutuklandı.

KAZANIN GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan otobüs kazası, Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne bağlı güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, hız limitinin 70 olduğu yolda otobüsün yaklaşık 100 km/saat hızda seyrettiği, yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarptığı ve devrildikten sonra sürüklendiği görülüyor.