02 nerenin plaka kodu? 02 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Plaka harfleri

Türkiye'deki 02 plaka kodu Adıyaman iline aittir. Ülkemizde toplamda 81 şehir mevcuttur ve plaka numarasına göre 02. sırada olan ilimiz Adıyaman'dır. Adıyaman'ın plaka kodu 02'dir.

02 NERENİN PLAKASI?

02 plakası hangi ilin? : Adıyaman

02 il plakası Adıyaman iline ait bir plaka kodudur . Yani arabalarda, otomobillerde, kamyonlarda, motosikletlerde vb. taşıtlı araçlarda plaka kodu 02 olanlar Adıyaman iline ait demektir.

Ayrıca 02 plaka kodunun yanındaki bazı harfler de Adıyaman'ın ilçelerini simgelemektedir. Yani 02 plaka koduna sahip bir aracın plakasının ortasındaki harflerine bakılarak Adıyaman'ın hangi ilçesine ait onu öğrenebiliyoruz.

ADIYAMAN İLÇELERİNE AİT PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Adıyaman'ın plaka kodu 02'dir. Ek olarak plakada 02 numarasının hemen sağında yer alan harflere bakılarak da o araç Adıyaman'ın hangi ilçesinden çıkmadır onu bulabiliyoruz. Şimdi ilçe bazında Adıyaman merkez ve ilçelerinin plaka koduna ait harflerini paylaşalım:

Adıyaman Merkez ilçesi plaka kodu harfleri: 02 AC 001 - 02 AZ 999 arasında, 02 FA 001 - 02 FR 999 arasında, 02 HA 001 » 02 HZ 999 arasında, 02 J 0001 - 02 J 1999 arasında, 02 A 0001 - 02 A 9999 arasında, 02 M 0001 - 02 M 2000 arasında, 02 MA 001 - 02 MZ 999 arasında, 02 S 0001 - 02 S 9999 arasında, 02 T 0001 - 02 T 2000 arasında, 02 T 5000 - 02 T 6000 arasında yer almaktadır.

Adıyaman Kahta ilçesi plaka kodu harfleri: 02 D 6000 - 02 D 6999 arasında,02 J 6000 - 02 J 6999 arasında, 02 KA 001 - 02 KH 999 arasında, 02 M 4001 - 02 M 4030 arasında, 02 S 6000 - 02 S 6999 arasında, 02 T 4001 - 02 T 4040 arasında, 02 T 6001 - 02 T 6005 arasında yer almaktadır.

Adıyaman Besni ilçesi plaka kodu harfleri: 02 D 2000 - 02 D 2999 arasında, 02 DA 001 - 02 DC 999 arasında, 02 DV 001 - 02 DZ 999 arasında, 02 J 2000 - 02 J 2999 arasında, 02 M 3000 - 02 M 3999 arasında, 02 S 2000 - 02 S 2999 arasında, 02 TA 001 - 02 TA 999 arasında, 02 T 2001 - 02 T 2999 arasında yer almaktadır.

Adıyaman Gölbaşı ilçesi plaka kodu harfleri: 02 D 5000 - 02 D 5999 arasında, 02 EA 001 - 02 EA 999 arasında, 02 ED 001 - 02 EE 999 arasında, 02 EL 001 - 02 EL 999 arasında, 02 EN 001 - 02 N 999 arasında, 02 M 2000 - 02 M 2999 arasında, 02 EZ 001 - 02 EZ 999 arasında, 02 T 3001 - 02 T 3999 arasında yer almaktadır.

Adıyaman Gerger ilçesi plaka kodu harfleri: 02 D 4000 - 02 D 4999 arasında, 02 J 4000 - 02 J 4999 arasında,02 S 4000 - 02 S 4999 arasında yer alıyor.

Adıyaman Sincik ilçesi plaka kodu harfleri: 02 D 8000 - 02 D 8999 arasında, 02 J 8000 - 02 J 8999 arasında, 02 S 8000 - 02 S 8999 arasında yer alıyor.

Adıyaman Samsat ilçesi plaka kodu harfleri: 02 D 7000 - 02 D 7999 arasında, 02 J 7000 - 02 J 7999 arasında ve 02 S 7000 - 02 S 7999 arasında yer alıyor.

Kısacası Adıyaman iline kayıtlı olan araçların plakası 02 numarasıyla (sayısıyla-rakamıyla) başlamaktadır. Akabinde devam eden plaka numarasındaki harflere göre ise yukarıdaki gibi ilçeleri bulabiliriz.