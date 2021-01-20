Akbaşoğlu: "(Hayvan hakları ile ilgili çalışmaları) Önümüzdeki haftalarda yasalaştıracağız"
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Akbaşoğlu: "(Hayvan hakları ile ilgili çalışmaları) Önümüzdeki haftalarda yasalaştıracağız"

20.01.2021 13:36 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:43

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (5)

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "Cumhuriyet tarihi boyunca bizim yaptığımız en önemli reform, sessiz devrim, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni, yeni bir yönetim sistemini milletimizin iradesiyle anayasal bir çerçeveye oturtmak ve millet iradesini egemenliğin kayıtsız ve şartsız kendisine ait olduğu milletimiz tarafından devlet başkanının seçilebileceği bir sistemi hakikaten gerçekleştirmek"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "Gerçekten biz sadece cumhuriyet döneminin değil bütün tarihimiz boyunca en önemli yönetim sistemi reformunu gerçekleştirdik"

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Hayvan hakları ile ilgili çalışmalar yapıldı. Önümüzdeki haftalarda sıraya almak suretiyle yasalaştıracağız."

Akbaşoğlu: '(Hayvan hakları ile ilgili çalışmaları) Önümüzdeki haftalarda yasalaştıracağız'
Akbaşoğlu: '(Hayvan hakları ile ilgili çalışmaları) Önümüzdeki haftalarda yasalaştıracağız'
Akbaşoğlu: '(Hayvan hakları ile ilgili çalışmaları) Önümüzdeki haftalarda yasalaştıracağız'
Akbaşoğlu: '(Hayvan hakları ile ilgili çalışmaları) Önümüzdeki haftalarda yasalaştıracağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem

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