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Şanlıurfa'da Horoz Dövüşüne İdari Para Cezası

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Şanlıurfa'da horoz dövüştürerek kumar oynayan şahıslara idari para cezası kesildi. Operasyonda 6 horoz, 42 bin 900 lira para ve dövüş malzemeleri ele geçirildi. 77 kişiye toplamda 494 bin 725 lira ceza uygulandı.

Şanlıurfa'da horoz dövüştürerek kumar oynayan şahıslara idari para cezası kesildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi'nde horoz dövüştürülerek kumar oynatıldığını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekiplerce yapılan aramada 6 horoz, kumardan kazanıldığı değerlendirilen 42 bin 900 lira para ve horozların dövüşünde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Horoz dövüştürerek kumar oynayan 77 kişiye 494 bin 725 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca horoz dövüştürenler ile aralarında işletmecinin de bulunduğu 8 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Şanlıurfa Hayvan Hakları Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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