Şanlıurfa'da Horoz Dövüştürüp Kumar Oynayanlara İdari Para Cezası

Şanlıurfa'da horoz dövüştürüp kumar oynadıkları tespit edilen 77 kişiye 494 bin 725 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi'nde horoz dövüştürülerek kumar oynatıldığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekiplerce adreste yapılan aramada, 6 horoz, kumardan kazanıldığı değerlendirilen 42 bin 900 lira para ve horozların dövüşünde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Horoz dövüştürerek kumar oynayan 77 kişiye 494 bin 725 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca horoz dövüştürenler ile aralarında işletmecinin de bulunduğu 8 kişi hakkında işlem başlatıldı.