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Jandarma Ekipleri Yaralı Leyleği Kurtardı

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde devriye atan jandarma ekipleri sol ayağından yaralı leyleği fark ederek tedavi ettikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne teslim etti.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde devriye atan jandarma ekipleri sol ayağından yaralı leyleği fark etti. Leyleği hemen koruma altına alan ekipler tedavisini yaptıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne teslim etti.

Mudanya İlçesi Hasköy Mahallesi Göleti civarında vatandaşların 'huzur' ve can güvenliği için devriye atan jandarma ekipleri, yol kenarında bir leyleğin uçamadığını fark etti. Yanına giden ekipler, leyleğin sol bacağından yaralı olduğunu tespit edince hemen tedavisi için veterinere götürdü. Tedavisi yapılan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne teslim edilerek koruma altına aldı. Jandarmanın yürek ısıtan o anları fotoğraf karelerine yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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