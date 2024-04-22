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Şanlıurfa'da Mahsur Kalan Güvercin İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ağaca dolanan ip nedeniyle mahsur kalan bir güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Güvercin, ipi kesildikten sonra serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da ağaçtaki ipe ayağı dolandığı için mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi'nde yaşandı. Ayaklarındaki ipin ağacın dallarına dolandıktan sonra mahsur kalan bir güvercin olduğunu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, itfaiye aracının merdivenini ağaca uzaktı. Merdivenden tırmanan itfaiye eri, güvercini mahsur kaldığı yerden aldı.

Ayağındaki ip kesilen güvercin, su içirildikten sonra tekrar gökyüzüne bırakıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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