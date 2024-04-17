Kars'ta Yasa Dışı Keklik Avlayan 2 Kişiye Yüksek Cezalar Verildi
Kars'ta yasa dışı keklik avladığı tespit edilen 2 kişiye 57 bin 406 lira ceza kesildi.
Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekipleri kentin çeşitli noktalarında koruma kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.
Ekipler, Selim-Sarıkamış arasında yasa dışı av yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.
Bu kapsamda Sarıkamış kırsalında yasa dışı keklik avladığı tespit edilen 2 kişi suçüstü yakalandı.
Kafes avcılığı yaparken yakalanan 2 kişiye, toplam 57 bin 406 lira ceza uygulandı.
Zanlıların avladıkları 12 kınalı keklik doğaya salındı.