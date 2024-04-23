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Manavgat'ta fırtınadan etkilenen kırlangıç jandarmanın yardımıyla hayata tutundu

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağmurdan etkilenen bir kırlangıç, Jandarmanın şefkati sayesinde hayata tutundu. Jandarma ekipleri, kırlangıcın üzerine düştüğü araca su ve yiyecek vererek onun hayata dönmesini sağladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağmurdan etkilenen Kırlangıç, Jandarmanın şefkati sayesinde hayata tutundu.

Çeltikçi Mahallesinde devriye görevinden dönerken Salkımevler Mahallesi'nde trafik kazası ile karşılaşan ve kazazedelere yardım için duran Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakoluna bağlı ekip sürpriz bir misafir ağırladı. Havanın fırtınalı olması ve sağanak yağış nedeniyle bitkin düşerek jandarma aracının üzerine düşen Kırlangıç, Uzman Jandarmanın şefkati sayesinde yeniden hayata döndü. Jandarmanın su ve yiyecek verdiği Kırlangıç, jandarma aracı içerisinde kendisine geldikten sonra uçarak uzaklaştı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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