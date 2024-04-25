Bursa'da Rögar Giderinden Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı

Bursa'da rögar giderinden ses geldiğini duyan vatandaş, içeride mahsur kalan köpeği çekerek kurtardı. O anları kayda alan vatandaş, "Bir can kurtardığım için mutluyum" dedi

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Çatalağıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre emlak şirketi olan Barış Çelik, bir vatandaşın "Tabelan düşmüş" demesi üzerine arsasına gitti. Arsa kenarında rögar giderinden gelen sesleri duyan Çelik, gidere baktığından bir köpeğin mahsur kaldığını gördü. 'Uzat patilerini' demesi üzerine harekete geçen köpeği tutan Çelik, köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı. O anları kayda alan Çelik, kurtarma anlarını anlattı.

Barış Çelik, "Gayrimenkul işi ile uğraşıyorum. Tabelamızın düştüğüne dair haber geldi. Biz de gidip tabelayı kaldırmak istedik. Gittiğimizde rögar giderinden sesler geliyordu. İçeri baktığımda bir köpek gördüm. Seslendim, sesime yanıt verince ben de çekip çıkardım. Yemek ve su verdik. Kaç gündür mahsur kaldığını bilmiyorum ama zayıflamıştı. Elimizden geleni yaptık" diye konuştu. - BURSA