Bayburt'ta kaybolan büyükbaş hayvanlar dron yardımıyla bulundu
Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Akyaka köyünde kaybolan 9 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin dron yardımıyla yaptığı arama sonucunda Bani mezrasında bulundu. Köylüler, hayvanlarını teslim alarak jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Bayburt'ta köylülerin kaybolan büyükbaş hayvanları, jandarma ekiplerince dron yardımıyla bulundu.
Demirözü ilçesine bağlı Akyaka köyünde çarşamba günü meraya bırakılan 9 büyükbaş hayvanın kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Jandarma, dron destekli iki günlük aramanın ardından hayvanları Bani mezrasında buldu.
Hayvanlarını teslim alan köylüler, jandarma ekiplerine teşekkür etti.