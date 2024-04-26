Bursa'da Kamyonetin Arkasına Bağlanan Atlar

Bursa'da 4 atı kamyonetin arkasına bağlayan sürücü, bu şekilde seyrederek atları götürdü.

Olay, İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Sürücü, kamyonetinin arkasına at arabasını bağladı, daha sonra at arabasına da 4 atı bağlayarak bu şekilde seyretti. Olayı gören sürücüler tepki gösterirken, bir sürücü ise o anı görüntüledi. - BURSA