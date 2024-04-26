Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Kamyonetin Arkasına Bağlanan Atlar

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sürücü, kamyonetinin arkasına at arabasını bağlayarak 4 atı taşıdı. Olayı gören sürücüler tepki gösterdi.

Bursa'da 4 atı kamyonetin arkasına bağlayan sürücü, bu şekilde seyrederek atları götürdü.

Olay, İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Sürücü, kamyonetinin arkasına at arabasını bağladı, daha sonra at arabasına da 4 atı bağlayarak bu şekilde seyretti. Olayı gören sürücüler tepki gösterirken, bir sürücü ise o anı görüntüledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Bursa Hayvan Hakları Güvenlik Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title