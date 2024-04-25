Umut Kedisi 10. Yaşını Kutladı

Osmaniye'de 2014'te ön bacakları kesik şekilde tren raylarının yakınında bulunan ve sonrasında tedavi için Ankara'ya getirilen "Umut" kedi 10. yaşına girdi.

Osmaniye'de 2014'te ön bacakları dibinden kesilmiş ve arka ayağı yaralı halde bulunan, bir süre oyuncak araba parçaları kullanılarak hareket etmesi sağlanan Umut tedavi için Ankara'ya gönderildi. Umut, Ankara Kedi Hastanesindeki uzun tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

Hastanenin Veteriner Başhekimi Tarkan Özçetin'in himayesine aldığı Umut'a, her anına tanıklık eden veteriner hekimlerle birlikte 10'uncu yaş günü kutlaması yapıldı.

Umut'un yeni yaşı, artık evi olan hastanede mumların dikildiği yaş mamadan "pasta" ile kutlandı.

Özçetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıl önce bir kedinin 2 ön bacağının kökünden kesik halde tren raylarının yakınında bulunduğu haberiyle Umut ile tanıştıklarını anlattı.

Özçetin, "Tren raylarının üstünde bir kedi, kesilen ayakları da kenara bırakılmış, oldukça dramatik ve üzücü bir haberdi. Osmaniye'deki imkanlar yeterli olmadığı için Umut'u hastanemize naklettiler. Umut'un hayata tutunması için yoğun çaba verdik. Umutsuz bir vakaydı ama yaşama azmini görünce biz de Umut ismini verdik." dedi.

"Bunu sadist ruhlu bir varlığın yaptığından neredeyse eminiz"

Umut'un iddia edildiği gibi tren kazası sonucu 2 bacağını kaybettiğini düşünmediklerini ifade eden Özçetin, şunları söyledi:

"Bir kedinin tren raylarında kalıp sadece iki ön ayağının kesilmesi bize inandırıcı gelmedi. Biraz araştırınca olayın gerçekten öyle olmadığı ortaya çıktı. Umut'un tren kazasından dolayı bu duruma düşmediğini herkes biliyor. Bunu sadist ruhlu bir varlığın yaptığından neredeyse eminiz. Bunu yapan insanlar yarın çocuklara, güçsüzlere yapıyor. Keşke 10 yıl önce bu daha ciddiye alınsaydı da belki bugün yaşadığımız olayları daha az yaşardık."

Özçetin, Umut'un Ankara'ya geldiğinde yaşam mücadelesi verdiğini, Osmaniye'de geçirdiği ameliyatların uygun şartlarda yapılmadığını, orada oyuncak arabadan geçici ayak takıldığını, Ankara'da geldiğinde ilk olarak o aparatı çıkardıklarını söyledi.

Umut'a yürümesi için protez bacak yapıldığını ama Umut'un bunları reddettiğini, sadece ilk adımlarını atarken kullandığını kaydeden Özçetin, Umut'un zamanla arka ayaklarını kullanarak yürümeye başladığını aktardı.

"Uyutun diyenlere en güzel cevabı 10 yıl sonra Umut veriyor"

Özçetin, 10 yıl önce bazı kişilerin Umut'un uyutulmasını önerdiğini ancak tedaviye devam ettiklerini anlatarak, "Uyutun, o engelli kedi. Yaşamasının anlamı yok dendi. 'Uyutun' diyenlere en güzel cevabı 10 yıl sonra yine Umut veriyor" dedi.

Hayvanların can taşıdığının unutulmaması gerektiğine dikkati çeken Özçetin, hayvanların bazı uzuvlarını kaybetmesinin uyutma nedeni olmaması gerektiğini, hekimlerin de bunu en son çare olarak gördüğünü ifade etti.

"Hiçbir problemin çözümü ölüm olmamalı"

Özçetin, "Günümüzde teknoloji gelişti. Her canlının yaşamaya hakkı olduğunu düşünüyoruz. Hiçbir problemin çözümünün ölüm olmaması lazım. Maalesef insanlar birbirlerini öldürerek, hayvan öldürerek bir takım şeylere çözüm bulacaklarını zannediyorlar. Bu geldiğimiz yüzyılda bunların olmaması en büyük dileğimiz." ifadelerini kullandı.

Özel bakıma ihtiyaç duyan Umut'un hastanede kalmasının sağlığı için daha iyi olduğunu düşündüklerini kaydeden Özçetin, bu konuda yanılmadıklarını belirtti. Özçetin, "Umut'un 10. yılını aslanlar gibi geçiriyoruz. Umarım bir 10 yıl sonra da sizlerle buluşuruz." dedi.