Tokat'ta Mahsur Kalan Köpek Polis Tarafından Kurtarıldı

Tokat'ta yaşanan olayda polis, asansör boşluğunda biriken suda mahsur kalan köpeği kurtardı. O anlara dair görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Tokat'ın Güneşli Mahallesi'nde bir inşaattan yükselen köpek havlama sesleri, duyarlı vatandaşların dikkatini çekti. Hemen harekete geçen vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Gece 04.00 sularında Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Güneşli Mahallesi'ndeki inşaat alanına ulaştı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, asansör boşluğunda biriken suda mahsur kalmış bir köpek olduğunu tespit etti. Hızla harekete geçen ekipler, köpeği kurtarmak için seferber oldu. Zorlu bir operasyonun ardından sudan kurtarılan köpek, bir süre sonra gözden kayboldu. Olayın görüntülerini izleyen hayvanseverler, Türk Polis Teşkilatının bütün canlılara yardım eli uzattığına şahit olmanın gururunu yaşadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük beğeni topladı. - TOKAT