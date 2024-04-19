Erzurum'da Yaralı Kuşlar Tedavi Altına Alındı

Erzurum'un Horasan ilçesinde, jandarma timince yaralı ve bitkin halde bulunan kerkenez ile ibibik kuşu, tedavi altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, sorumlulukları çerçevesinde hayvan haklarını korumaya devam ediyor.

Timler, ilçeye bağlı Alagöz ve Yüzören mahallelerindeki önleyici kolluk devriyelerinde, kerkenez ve ibibik buldu.

Yaralı ve bitkin olduğu tespit edilen kuşlar, Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Kuşlar tedavinin ardından doğaya salınacak.