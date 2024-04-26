Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri sürü halinde görüntülendi. Dağ keçileri, kayalık ve sarp yamaçlarda yiyecek ararken vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altında olan dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.
Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan, kayalık ve sarp yamaçlarda yaşayan dağ keçileri Karakoçan ilçesinde görüntülendi. Dağlık alanda yiyecek arayan dağ keçileri bir süre sonra gözden kaybolurken, o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.