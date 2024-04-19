Artvin'de tedavisi tamamlanan leylek doğaya bırakıldı

ARTVİN - Artvin'de yaralı halde vatandaşlar tarafından bulunan leylek, tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakıldı.

Merkeze bağlı Derinköy köyünde 6 Nisan'da yol kenarında yaralı halde bulunan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince teslim alınan leylek veteriner hekimlere teslim edilerek tedaviye alındı. Yapılan muayyende leyleğin vücudunda av tüfeğiyle ateşlenmiş saçmalar olduğun tespit edildi. İki hafta süren tedavi sürecinin ardında sağlığına kavuşan leylek yaralı olarak bulunduğu alandan yeniden doğaya bırakıldı.