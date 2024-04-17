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Ardahan'da Ata Eziyet Edenlere Para Cezası

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Ardahan'da taşıyabileceğinden fazla yük yükleyerek ata eziyet ettikleri gerekçesiyle 2 şahsa 14 bin 432 lira para cezası uygulandı.

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Senemoğlu köyünden iki şahsın, ata taşıyabileceğinden fazla yük yüklemek suretiyle eziyet ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Konuyla ilgili hayvanseverlerin tepkisi üzerine harekete geçen Göle Cumhuriyet Savcılığı tespit ve inceleme başlattı.

Jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, video kayıtlarındaki kişilerin M.K. ile M.T.Ç. olduğu belirlendi. Şüphelilere 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında toplam 14 bin 432 lira cezai işlem uygulandı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ardahan Göle Hayvan Hakları 3.Sayfa Güncel Haberler

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