Sakarya Nehri'nde mahsur kalan sincap kurtarıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Sakarya Nehri'nin kıyısında ağaçta bulunan balık ağına takılan sincap, kurtarılarak tedaviye alındı.

Ağaçtaki sincabın ağdan kurtulamadığını gören kişinin durumu bildirmesi üzerine, Osmaneli Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekibi bölgeye sevk edildi.

Ağaca çıkan görevliler, kurtardıkları sincabı tedavisi için rehabilitasyon merkezine getirdi.

Veteriner hekim Abdullah Tetik, gazetecilere, sincabın nehirde balık tutan bir vatandaş tarafından fark edildiğini söyledi.

İlk muayenesinde hayvanda herhangi yaralanmaya rastlanmadığını belirten Tetik, "Sincabın sağlık durumu iyi ve gözlem altında tutuyoruz. Tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salacağız." dedi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun da sahipsiz hayvanların korunması ve tedavisine önem verdiklerini vurguladı.

Sahipsiz hayvanların sağlıklı ve güvenli yaşamalarını sağlamanın görevleri arasında olduğunu dile getiren Torun, "Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimiz 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Bu tür olaylarda vatandaşlarımızın bize ihbarda bulunmalarını rica ediyoruz." diye konuştu.