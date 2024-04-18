Tokat polisi mahsur kalan köpeği kurtardı

TOKAT - Tokat'ta yaşanan olay vatandaşın ve Türk Polis teşkilatının insanlık ve hayvanseverlik değerlerine olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Tokat'ın Güneşli Mahallesi'nde bir inşaattan yükselen köpek havlama sesleri, duyarlı vatandaşların dikkatini çekti. Hemen harekete geçen vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Gece 04: 00 sularında Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Güneşli Mahallesi'ndeki inşaat alanına ulaştı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, asansör boşluğunda biriken suda mahsur kalmış bir köpek olduğunu tespit etti. Hızla harekete geçen ekipler, köpeği kurtarmak için seferber oldu. Zorlu bir operasyonun ardından sudan kurtarılan köpek, bir süre sonra gözden kayboldu. Olayın görüntülerini izleyen hayvan severler, Türk polis teşkilatının insanlık dışı durumlarda bile bütün canlılara yardım eli uzattığına şahit olmanın gururunu yaşadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük beğeni topladı. Mahsur kalan köpeğin kurtarılması, duyarlı vatandaşların ve Türk polis teşkilatının bir kez daha insanlık ve hayvanseverlik değerlerine ne kadar bağlı olduğunu gösterdi.