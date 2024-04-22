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Batman'da Yasak Hayvan Ticareti Operasyonu

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Batman'da yapılan bir ihbar sonucunda, satışı ve pazarlanması yasak olan 3 adet saka kuşu ve 3 adet sincabın satılmaya çalışıldığı bir iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerine el konulan hayvanlar Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim edilirken, iş yeri sahibine 19 bin 200 lira para cezası kesildi.

Batman'da "HAYDİ" ihbar hattına düşen bir ihbarı değerlendiren ekipler, bir iş yerinde satışı ve pazarlanması yasak olan 3 adet saka kuşu ve 3 adet sincabı satmaya çalışan bir kişiye 19 bin 200 lira para cezası kesti.

İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl temmuz ayında uygulamaya konan Hayvan Durum İzleme Mobil İhbar Uygulaması (HAYDİ) hattına hayvanseverler tarafından bir iş yerinde satışı ve pazarlanması yasak olan hayvanların satıldığına dair ihbar yapıldı. İhbarı değerlendiren ekipler, iş yerine yaptığı operasyonda satılmak üzere olan 3 adet saka kuşu ve 3 adet sincaba el koydu. Satışı yasak olan hayvanlar Milli Parklar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken, yabancı uyruklu olduğu tespit edilen iş yeri sahibi A.Ş.'ye 19 bin 200 lira para cezası kesildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Batman Hayvan Hakları 3.Sayfa Güncel Haberler

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