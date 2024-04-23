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Adıyaman Atatürk Barajı'nda Martı Ölümleri

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Adıyaman Atatürk Barajı'nda onlarca martının ölümü tedirginliğe neden oldu. Yetkililer martıların ölüm sebebini araştırıyor.

Adıyaman Atatürk Barajı'nda onlarca martının ölümü tedirginliğe neden oldu. Yetkililer martıların ölüm sebebini araştırıyor.

Atatürk Barajı'nın Adıyaman merkeze bağlı Çobandede ve Bağpınar köyü sahilinde onlarca martı öldü. Köylüler tarafından fark edilen martı ölümleri korkuya neden oldu. Çok sayıda martı ölüsü sahilde veya suyun yüzeyinde görüldü. Bazı martıları yabani hayvanların yedikleri görüldü. Martı ölümleri nedeniyle önceki yıllarda yüzlerce martının bulunduğu bölgeye martılar gelmemeye başladı.

Çobandede köyü Muhtarı Emrah Demirbay'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, martlardan birkaç tanesini numune olarak aldı. Alınan numuneler Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü laboratuvarlarına gönderilecek. Buradan çıkan rapor ile martıların ölüm sebebi tespit edilecek. Ekipler, alınan numuneler haricindeki ölü martıları, herhangi bir salgın riskine karşı toplayarak toprağa gömdü.

Ekiplere ihbarda bulunan Çobandede köyü Muhtarı Emrah Demirbay, "Baraj kenarında ekinlerimiz var. Ekinleri kontrole geldiğimde martıların öldüğünü gördüm. Yetkililere bildirdim. Onlarda kısa sürede geldiler. Numuneler aldılar. Daha önce böyle bir şey görmemiştik. Yani bu kuş gribi de olabilir, başka bir şey de olabilir. Tedirgin olduk ister istemez. Burada daha önceden martılar sürüyle yaşıyorlardı ama şuan martılar azalmış. Barajın bu bölgesinde martı ölümleri var" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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