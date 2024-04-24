23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD), yönetim kurulu masasını çocuklara bıraktı.

Dernekte her hafta salı günü rutin olarak düzenlenen yönetim kurulu toplantısında karar vericiler bu kez çocuklar oldu. Aldıkları kararlarla dünyaya iyilik dağıtan çocuklar; Antalya İş İnsanları Derneği Başkanı Bilal Köleoğlu'nun kendilerine verdiği 10 Bin TL bütçeyle sokak hayvanlarına yardım, fide dikimi ve köy okuluna kitap ve kırtasiye yardımı yaparak kullanmaya karar verdi.

ANTİAD Başkanı Bilal Köleoğlu'nun sorduğu sorulara ve gelecekle ilgili planlara içtenlikle cevap veren yönetim kurulu üyeleri sonrasında doyasıya eğlendi. Yüz boyama ve çeşitli animasyonlarla eğlenen çocuklar, güne özel pastayı keserek marşlar eşliğinde günü doyasıya kutladı.

23 Nisan'ın geleceğin teminatı olan miniklerin günü olduğunu söyleyen ANTİAD Başkanı Bilal Köleoğlu, "Onlara bu yaşta yönetme fırsatını vererek gelecekte sahip olacakları mevkiler için şimdiden deneyimleme şansı verdik. Hepsi birbirinden akıllı çocuklar. Geleceğimiz onlara emanet" diyerek duygularını aktardı. - ANTALYA