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Caretta carettalar Sorgun sahilinde yuva yapmaya başladı

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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Sorgun sahiline nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettalar ilk yuvalarını yapmaya başladı. Yavruların çıkışı ekim ayının ortalarına kadar sürecek.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Sorgun sahiline nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettalar ilk yuvasını yaptı.

Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kum Zambakları (DEKAFOK) Kıyı Koruma Derneği Başkanı Seher Akyol, yaptığı açıklamada, gece saatlerinde ilk dişi deniz kaplumbağasının Sorgun sahiline ilk yuvalarını yaparak yumurtalarını bıraktıkları belirtti.

Bu sene geçen yıldan 18 gün önce yuva yapan ilk yetişkin deniz kaplumbağalarının ağustos ortalarına kadar yuva yapmaya devam etmesini beklediklerini söyleyen Akyol, "Yavruların ilk yuvadan yaklaşık 50 gün sonra çıkmaya başlayacağı ve ekim ayının ortalarına kadar çıkışlarını sürdüreceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aldıkları araştırma izinleriyle izleme faaliyetlerini sürdürdüklerini aktaran Akyol, şunları kaydetti:

"Bu yıl, DEKAFOK'un izleme ve koruma faaliyetlerini yürüttüğü Batı Mendirekten başlayan ve Side Büyük Plajını da kapsayan Sorgun-Side sahilleri Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çalışmaları neticesinde yuvalama alanı olarak belirlenmişti. Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve genelgelerle nesli koruma altına alınan deniz kaplumbağalarının yuvalama alanları, her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli uyarı ve tedbirlerle korunacak. Bunların başında yuvalama alanlarından motorlu araçların geçmesi, sahilde ateş yakılması, yavruların deniz yönüne gitmesini engelleyebilecek yapay ışıklar, havai fişekler ve çöpler gibi faktörlerin yasaklanması geliyor."

Akyol, bu yıl beşinci koruma ve izleme sezonuna hazırlandıklarına değinerek, deniz analarının en büyük avcısı caretta carettaların turizm için de önemli olduğunu bildirdi.

Vatandaşın da dikkatli olmasını isteyen Akyol, off-road sürücülerinin ekim ayının ortalarına kadar sahillerden araçla geçmemesi, kampçıların da özenli olması gerektiği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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