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Doğa Koruma Milli Parklar Bitlis Şubesi İl Müdürlüğü'nden Kaçak Keklik Avına Cezai İşlem

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Doğa Koruma Milli Parklar Bitlis Şubesi İl Müdürlüğü ve Hizan Sağınlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri esnasında kaçak keklik avlayan 2 şahsa toplam 34 bin 440 TL idari para cezası verildi. Ayrıca ele geçirilen keklikler sağlık kontrollerinin ardından doğaya salındı ve kafes ile tuzaklar imha edildi.

Doğa Koruma Milli Parklar Bitlis Şubesi İl Müdürlüğü tarafından kaçak keklik avlayan 2 şahsa toplam 34 bin 440 TL idari para cezası verildi.

Doğa Koruma Milli Parklar Bitlis Şubesi İl Müdürlüğü ve Hizan Sağınlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri esnasında 4 adet keklik, 4 adet kafes ve 5 adet tuzak ele geçirildi. Konuyla ilgili Doğa Koruma Milli Parklar Bitlis Şubesi İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "2 şahıs hakkında toplamda 34 bin 440 TL idari para cezası ve 6 bin TL tazminat miktarı uygulanmıştır. Şube Müdürlüğümüz tarafından keklikler sağlık kontrollerinin ardından doğaya salınmıştır. Kafes ve tuzak imha edilmiştir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Bitlis Tuzak Hizan Hayvan Hakları Çevre Doğa Suç 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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