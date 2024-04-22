Batman'da yasa dışı hayvan ticareti yapan kişiye para cezası

Batman'da yasa dışı hayvan ticareti yapan kişiye 19 bin 200 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması üzerinden ticareti yasak hayvanların satışının yapıldığına dair ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 3? saka kuşu, 3? sincap ele geçirildi.

HAYDİ ekiplerince muhafaza altına alınan hayvanlar Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken, iş yeri sahibi A.Ş'ye 1?9 bin 200 lira idari para cezası kesildi.