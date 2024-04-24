Çankırı'da Çaya Düşen Yavru Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Çankırı'da çaya düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, il merkezinde bulunan bulunan çaya düşen yavru köpeği fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru köpeği mahsur kaldığı yerden çıkardı. Sağlık kontrolü yapılan köpek, daha sonra yaşam alanına salındı. - ÇANKIRI