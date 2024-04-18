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At eti kesim merkezine baskın! Kilolarca at eti bulundu, 3 hayvan kurtarıldı

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İstanbul'da at kesimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ve zabıta ekipleri, belirlenen adrese baskın yaptı. Kamyonette at eti ve sakatatları ele geçirilirken, kesim için bekletilen 3 at ise koruma altına alındı.

İstanbul'da zabıta ekipleri, gelen ihbar üzerine bir gecekonduya baskın düzenledi. Adreste yapılan aramada, kamyonet içinde kesilmiş at etleri ve kesilmek üzere bekletilen 3 at bulundu. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Kurtarılan canlı atlar koruma altına alınırken, kesilmiş at etleri imha edilmek üzere götürüldü.

"GECEKONDU BAHÇESİNDE AT KESİLİYOR"

Olay Sultangazi, Habipler Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Sultangazi Belediyesi zabıta ekiplerine 'gecekondu bahçesinde at kesiliyor' şeklinde bir ihbar geldi. Bunun üzerine zabıta ekipleri polis eşliğinde ihbar edilen adrese baskın düzenledi. Zabıta ekipleri, adreste yaptığı aramada 3 at bulurken, park halindeki bir kamyonetin kasasında ise kesilmiş ata ait et parçaları olduğunu tespit etti.

At eti kesim merkezine baskın! Kilolarca at eti bulundu, 3 hayvan kurtarıldı

POLİS BASKIN Y A PMADAN ÖCNE KAÇTILAR

Polis ekipleri gecekonduda yaptığı aramada kimseye rastlamazken, şüphelilerin baskın öncesi kaçtığı öğrenildi. Şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

At eti kesim merkezine baskın! Kilolarca at eti bulundu, 3 hayvan kurtarıldı

AT ETLERİ VE 3 HAYVANA EL KONULDU

Yapılan çalışmaların ardından ahır içerisinde bulunan 3 at, Sultangazi Belediyesi'ne ait binicilik tesislerine götürülerek muhafaza altında alındı. Etlerin yüklendiği kamyonet ise inceleme yapılmak üzere Sultangazi Belediyesi veterinerlik işleri şefliğine götürüldü.

At eti kesim merkezine baskın! Kilolarca at eti bulundu, 3 hayvan kurtarıldı

At eti kesim merkezine baskın! Kilolarca at eti bulundu, 3 hayvan kurtarıldı

At eti kesim merkezine baskın! Kilolarca at eti bulundu, 3 hayvan kurtarıldı

At eti kesim merkezine baskın! Kilolarca at eti bulundu, 3 hayvan kurtarıldı

At eti kesim merkezine baskın! Kilolarca at eti bulundu, 3 hayvan kurtarıldı

At eti kesim merkezine baskın! Kilolarca at eti bulundu, 3 hayvan kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sultangazi Zabıta Hayvan Hakları Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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