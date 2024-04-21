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Böyle vicdansızlık görülmedi: Hamile köpeği silahla vurdular, acı içinde yavrularını doğurdu

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Zonguldak'ta hayırseverlerin hamileyken silahla vurulduğunu, yaralı halde doğum yaptığını gördükleri köpek tedavi altına alındı.

Böyle vicdansızlık görülmedi: Hamile köpeği silahla vurdular, acı içinde yavrularını doğurdu

Hayırseverlerin yaralı halde bulduğu köpek tedavi altına alındı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta hayırseverlerin hamileyken silahla vurulduğunu, yaralı halde doğum yaptığını gördükleri köpek tedavi altına alındı.

Bartın merkez ilçeye bağlı Mugada sahilinde bir sokak köpeği ve 5 yavrusu olduğunu fark eden hayırseverler, köpeği ve yavrularını alarak Zonguldak Özel Veteriner Kliniği'ne getirdi. Hayırsever Seda Mercan ve veteriner hekim Ömer Faruk Alkan, ilk muayenede köpeğin hamileyken silahla vurulduğunu; acı içerisinde doğum yaptığını tespit etti.

Omuriliğinde ve ayaklarında çok sayıda saçma olduğu tespit edilen köpeğe üç saat süren gerçekleştirildi. Omurilik içerisindeki saçmalar başarılı bir şekilde çıkartıldı. Ancak fizik tedavi uygulanmasına rağmen köpeğin bir ayağı ve kuyruğu ampüte edildi.

Beş yavrusundan birini kaybeden köpeğin lazer ile yürütme egzersizlerinin sürdüğünü ifade eden veteriner hekim Ömer Faruk Alkan, "Röntgenleri çektikten ve muayeneleri yaptıktan sonra yakın mesafeden kurşunlanmış olduğunu gördük. Kurşunların omuriliği içine saplandığını ve belli başlı yerlere saplandığını gördük. Omuriliğindekini çıkartmamızın sebebi oradaki sinire baskı yaptığı sürece arka ayakları felç bir şekilde kalacaktı. Acil operasyona aldık. Omuriliğindeki yaklaşık 2-3 süren operasyonda omuriliğindeki kurşunu bulduk. Oradan çıkarttık. Etrafındaki kemik dokuyu serbestleştirerek sinirin üzerindeki baskısından kurtardık. Ayakla birlikte kuyruğun ampütesini yaptık. Fizik tedavide lazerle yürütme egzersizleri yapıyoruz. Uzun bir süre tedavi görmesi gerekecek. Yavruların sağlığı çok iyi sadece bir tanesini kaybettik. O da muhtemelen aldığı kurşunun etkisinden kaynaklanabilir. Yavrular yeni doğmuş bir şekilde geldi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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