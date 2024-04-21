Bingöl-Muş Karayolu'nda Otomobil İneğe Çarptı
Bingöl-Muş Karayolu'nda meydana gelen kazada, sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, yola aniden çıkan ineğe çarptı. Kazada inek telef olurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Bingöl- Muş Karayolu'nda otomobilin çarptığı inek telef oldu.
Alınan bilgilere göre, kaza Bingöl-Muş Karayolu Çavuşlar köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 67 AS 058 plakalı otomobil, aniden yola çıkan ineğe çarptı. Kazada inek telef olurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. - BİNGÖL