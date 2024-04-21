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Bingöl-Muş Karayolu'nda Otomobil İneğe Çarptı

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Bingöl-Muş Karayolu'nda meydana gelen kazada, sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, yola aniden çıkan ineğe çarptı. Kazada inek telef olurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Bingöl- Muş Karayolu'nda otomobilin çarptığı inek telef oldu.

Alınan bilgilere göre, kaza Bingöl-Muş Karayolu Çavuşlar köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 67 AS 058 plakalı otomobil, aniden yola çıkan ineğe çarptı. Kazada inek telef olurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bingöl Muş Hayvan Hakları Trafik 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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