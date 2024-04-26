Osmaneli'de Hayvan Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 136 Hayvan Tedavi Edildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren Hayvan Hastanesi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde 136 sahipsiz hayvanın tedavisinin yapıldığı bildirildi.

Osmaneli Belediyesinden yapılan açıklamada, mart ayında ilçe merkezinden toplanan 91 köpeğin rehabilitasyon merkezinde tedavi edildiği, kısırlaştırılıp iç ve dış parazit ile kuduz aşılarının yapılarak doğal ortamlarına bırakıldığı duyuruldu.

Barınakta bulunan 11 köpeğin sahiplendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerek araç çarpması gerekse hastalıktan dolayı diğer ilçelerden getirilen 5 köpek ile ilçe merkezinden toplanan 7 köpek, rehabilitasyon merkezimizde tedavi altına alınmıştır. Gerek sahipli gerekse sahipsiz 33 sokak hayvanı gerekli tedavileri yapılarak sahiplerine ya da doğal ortamlarına bırakılmıştır. Bölgede bilinirliği her gün artan sokak hayvanları tedavi ve rehabilitasyon merkezimiz gün geçtikçe profesyonel ekibimiz tarafından cerrahi operasyonlara ev sahipliği yapmaktadır."