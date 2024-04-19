Antakya'da Otomobilin Motor Bölümüne Sıkışan Kedi Yavrusu Kurtarıldı
Hatay'ın Antakya ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kedi yavrusu, yapılan kontrollerin ardından doğal ortamına bırakıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Güzelburç Mahallesi Atatürk Caddesi'nde park halindeki otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark edenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kedi yavrusunu sıkıştığı yerden çıkardı.
Kedi yavrusu, yapılan kontrollerinin ardından doğal ortamına bırakıldı.