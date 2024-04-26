Hakkari'de kaçak tavus kuşlarına el konuldu

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yurda kaçak olarak getirildikleri tespit edilen 5 tavus kuşuna el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Beyazağaç Jandarma Kontrol Noktasında durdurulan bir kamyonette arama yapıldı.

Ekiplerce kamyonetin kasa kısmında çuvallara saklanmış yurda kaçak olarak getirildikleri tespit edilen 5 tavus kuşu bulundu.

Kuşlara el koyan ekipler, Yüksekova Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliği ekiplerine haber verdi.

Kontrol noktasına gelen DKMP ekipleri, kuşları teslim aldı.

Kamyonetin sürücüsüne idari para cezası uygulandı.