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Esenyurt'ta Yağmurda Köpeğini Koruyan Çocuğun Yürek Isıtan Görüntüleri

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Esenyurt'ta sağanak yağış sırasında küçük bir çocuk, yanındaki sokak köpeğini yağmurdan korumak için tahta parçası kullandı. Bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta dün sağanak yağış sırasında yürek ısıtan görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı. Küçük bir çocuk, yanındaki sokak köpeğini yağmurdan ıslanmaması için tahta parçası ile korudu. Dakikalarca birlikte yürüyen ikilinin o anları ise bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da dün başlayan sağanak yağış, gün boyunca birçok ilçede etkili oldu. Esenyurt'ta sağanak yağış sırasında küçük bir çocuk, adeta insanlık dersi verdi. Yanındaki sokak köpeğinin ıslanmaması için bir tahta parçası kullanan çocuk, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kendisi ıslanmasına rağmen tahta parçasını köpeğin üzerine tutan çocuğun görüntüleri yürek ısıttı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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