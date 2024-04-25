Sakarya'da otomobilin ezdiği köpek tedavi altına alındı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin ezdiği köpek tedavi altına alındı.

Yalı Mahallesi Barbaros Caddesi'nde Güler Yaşar'ın sahibi olduğu köpek, yolun ortasında yattığı sırada bir otomobil tarafından ezildi.

Çevredekilerin yardımıyla Karasu Belediyesi barınağına götürülen köpek, daha sonra Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine sevk edildi.

Veteriner hekimlerce yapılan ilk muayenede köpeğin ön bacaklarında kırık, sağ bacağında daha önceden olduğu değerlendirilen saçma yarası tespit edildi.

Ağrı ve travma nedeniyle anestezi uygulanan köpek, sağlığına kavuşması için ameliyat edilecek.

"Tek dileğimiz bir an evvel iyileşmesi"

Veteriner hekim Dilara Kılıç, AA muhabirine, geldiğinde çok ağrısı bulunan köpeğe anestezi altında gerekli müdahaleyi yaptıklarını söyledi.

Röntgenlerin çekilmesinin ardından köpeğin sol ön bacağında kırık, sağ ön bacağında kırık ve çatlak, ayrıca sağ ön bacağında daha önceden olduğu değerlendirilen saçma yarası bulunduğunu aktaran Kılıç, şunları söyledi:

"Şu anda durumu stabil fakat hiçbir şekilde ayağa kalkamıyor. Kan tahlillerini yaptık, sonuçlarını bekliyoruz. Uygun gözükürse yarın operasyona alınacak. Diliyoruz ki kan değerleri de bizim için olumlu sonuç verir ve bu noktada iyi şekilde ameliyatımıza başlayabiliriz. Ortopedik bir ameliyat. Süreç biraz uzun olacak bizim için. Ortopedik müdahalelerimizde daha uzun sürer kemik iyileşmesi. 45-60 gün gibi bir süreci var."

Dilara Kılıç, iyileşme sürecinde hem köpeğin psikolojisini düzeltmek hem onu ikincil enfeksiyonlardan korumak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Tek dileğimiz bir an evvel iyileşmesi. Umarım yapanlar bulunur ve cezalarını çekerler, biz de böyle şeyleri daha fazlasıyla yaşamayız." dedi.

Bu arada otomobilin köpeği ezdikten sonra uzaklaştığı anlar, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüler üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücünün bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.