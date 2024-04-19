Çorum Bayat'ta Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Çorum'un Bayat ilçesinde bir çam ağacında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kedi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra serbest bırakıldı.
Çorum'un Bayat ilçesinde yaklaşık 15 metrelik ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yeni Mahalle Beyazıt Caddesi'ndeki Hükümet Konağı karşısında çam ağacında kedinin mahsur kaldığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Bunun üzerine bölgeye Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye merdiveniyle yaklaşık 15 metre yükseklikteki kediye ulaşan ekipler, hayvanı kurtardı.
Kedi, sağlık sorunu olmadığının anlaşılmasının ardından salıverildi.