Adıyaman'da yangında 5 hektar orman alanı zarar gördü
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Adıyaman'da yangında 5 hektar orman alanı zarar gördü

Adıyaman'da çıkan orman yangını söndürüldü.

Adıyaman'da yangında 5 hektar orman alanı zarar gördü
19.05.2020 15:50 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:50

Adıyaman'da çıkan orman yangını söndürüldü.

Ahmethoca köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören bazı vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangının büyümesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.

Ekipler, arazöz ve su tankeriyle yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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