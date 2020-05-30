Adıyaman'da polisten maskesiz gezenlere ceza
ADIYAMAN'da, polis ekipleri tarafından maske takma kuralına uymayan 45 kişiye ceza kesti.
30.05.2020 21:32 | Son Güncelleme: 30.05.2020 21:32
ADIYAMAN'da, polis ekipleri tarafından maske takma kuralına uymayan 45 kişiye ceza kesti.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde maske takmayanlara yönelik uygulamada 45 kişiye ceza kesti. Polis, bazı kişileri de maskelerini doğru takmaları konusunda uyarıda bulundu. Ekipler sık sık anons yaparak vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.
Kaynak: DHA