Adana'da bin 590 litre kaçak içki ele geçirildi
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Adana'da bin 590 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana'da piyasa değeri 410 bin lira olan bin 590 litre kaçak içki ele geçirildi.

Adana'da bin 590 litre kaçak içki ele geçirildi
01.08.2020 09:47 | Son Güncelleme: 01.08.2020 11:42

Adana'da piyasa değeri 410 bin lira olan bin 590 litre kaçak içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde kaçak içki imalathanesi olduğu bilgisine ulaştı. Adrese yapılan baskında piyasa değeri 410 bin lira olan bin 590 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili C.B. isimli zanlı gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İHA

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