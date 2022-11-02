Tişörtünde 'kaçış' yazılı torbacı polisten kaçamadı 3. Sayfa Haberleri Tişörtünde 'kaçış' yazılı torbacı polisten kaçamadıADANA Adana'da torbacı olduğu öne sürülerek yakalanan zanlının tişörtündeki İngilizce "kaçış" yazısı dikkat çekti. Tişörtünde 'kaçış' yazılı torbacı polisten kaçamadı ADANA Adana'da torbacı olduğu öne sürülerek yakalanan zanlının tişörtündeki İngilizce "kaçış" yazısı dikkat çekti. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Polis, merkez Çukurova ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen Mehmet A.'yı takibe aldı. Şüpheli, sokakta uyuşturucu satışı yaptığı sırada suçüstü yakalandı. Yapılan üst aramasında ceplerinden 4 adet sentetik ecza hap çıkan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İfadesinde, hakkındaki suçlamayı kabul eden Mehmet A.'nın, adliyeye sevk edildiği sırada tişörtündeki İngilizce (escape) 'kaçış' yazısı dikkat çekti. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adana Emniyet Müdürlüğü Adana 3. Sayfa Haberler

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