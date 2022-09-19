Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Motosiklet hırsızları önce kameraya ardından polise yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Gelen son dakika haberlerine göre Motosiklet hırsızları önce kameraya ardından polise yakalandı Tutuklanan şüphelinin motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı Adana polisi son 1 ayda 4 motosiklet çaldığı öne sürülen 3 zanlıyı gözaltına alırken, bu zanlılardan 2'si tutuklandı.

Motosiklet hırsızları önce kameraya ardından polise yakalandı

Tutuklanan şüphelinin motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

ADANA - Adana polisi son 1 ayda 4 motosiklet çaldığı öne sürülen 3 zanlıyı gözaltına alırken, bu zanlılardan 2'si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçelerde son 1 ayda 4 motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 3 şüphelinin park halindeki motosikletlerin kilitlerini kırdıktan sonra sürükleyerek çaldıklarını saptadı. Polis, eşkallerini belirlediği şüpheliler Tolhan Ç. (19), Yılmaz B. ile Sinan M.'yi (38), adreslerine yapılan baskınlarda yakaladı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Yılmaz B.'nin, kentteki özel bir hastaneye hasta yakını gibi geldiği ve keşif yaptığı belirlendi. Dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından 7 kaydı olduğu öğrenilen Yılmaz B.'nin, ayrı günlerde hastane bahçesindeki 2 motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yılmaz B. ile Tolhan Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Sinan M. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosiklet Adana 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title