Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Gözaltına Alındı
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 1.50 gram esrar maddesi, 12 adet uyuşturucu hap, 7 adet sentetik hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Adana'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, asayiş ekiplerinin katılımıyla gün boyu Seyhan ilçesine bağlı Eminağa Caddesi'nde narkotik uygulaması düzenlendi. Uygulamada üzerlerinden 1.50 gram esrar maddesi, 12 adet uyuşturucu hap, 7 adet sentetik hap ve 1 adet hassas terazi çıkan 4 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. - ADANA