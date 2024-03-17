Adana Demirspor, Sivasspor maçı öncesi polis vatandaşları uyardı
Adana Demirspor ile Sivasspor arasında oynanan Süper Lig maçı öncesi Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları yasadışı bahis, internet dolandırıcılığı, sosyal medya güvenliği ve siber zorbalık konularında uyardı.
Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Adana Stadyumunda oynanan Adana Demirspor, Sivasspor maçı öncesi polis vatandaşları uyardı.
Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana Demirspor, Sivasspor maçı öncesinde vatandaşları yasadışı bahis, internet dolandırıcılığı, sosyal medya güvenliği ve siber zorbalık konularında uyarılarda bulundu. Uyarılan ardından vatandaşlara broşür dağıtıldı. Polis, bilgilendirdiği vatandaşlar ile fotoğraf çektirdi. - ADANA