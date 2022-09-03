Adana haberleri: Adana'da 13 milyon 900 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Adana 3. sayfa haberine göre Adana'da 13 milyon 900 bin adet kaçak makaron ele geçirildi Adana polisi 13 milyon 900 bin kaçak makaron ve 4 milyon 425 bin doldurulmuş sigara ele geçirdi.

Adana'da 13 milyon 900 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

ADANA - Adana polisi 13 milyon 900 bin kaçak makaron ve 4 milyon 425 bin doldurulmuş sigara ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen çeşitli adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüphelendikleri araçları durdurdu. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 13 milyon 900 bin makaron, 4 milyon 425 bin doldurulmuş sigara, 1 otomatik sigara dolum makinesi, 90 kilogram tütün ele geçirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.