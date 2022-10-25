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Son dakika 3. sayfa: Adana'da suç örgütüne şafak operasyonu: 26 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa: Adana'da suç örgütüne şafak operasyonu: 26 gözaltı

Son dakika haberleri... Adana'da suç örgütüne yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

Adana'da suç örgütüne yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda merkez Seyhan ilçesinde "çıkar amaçlı suç örgütü" kurulduğunu ve 31 kişinin bu örgüt ile birlikte hareket ettiğini tespit etti. Polis yaptığı çalışmada ayrıca örgütün nitelikli yağma, kasten yaralama, uyuşturucu ve silah ticareti yapma gibi 14 ayrı suça karıştıklarını saptadı. Polis zanlıların yakalanması için savcılık talimatıyla şafak vakti 31 şüphelinin yakalanması için adreslere operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda özel harekat polis kapıları kırarak evlere girdi. Evlerde yapılan aralamalarda 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve 70 uyuşturucu hap ele geçirdi. Polis 26 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılar adli tıp biriminden sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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