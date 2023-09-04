Adana'da 146 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bir haftalık uygulamada 146 ruhsatsız silah ele geçirildi. Ayrıca çalıntı araçlar, bisikletler ve motosikletler ile birlikte toplamda 627 fişek de ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bir haftalık uygulamada 146 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından vatandaşın can ve mal güvenliği sağlamak amacıyla şehrin bir çok yerinde uygulama yapıldı. Polisin 28 Ağustos - 3 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiği uygulamada, 275 şahıs yakalanırken,

6 çalıntı araç, 4 çalıntı elektrikli bisiklet, 17 çalıntı motosiklet, 113 ruhsatsız tabanca, 8 kuru sıkı tabanca, 25 ruhsatsız tüfek ve 627 fişek ele geçirildi.

Ağustos ayında suçlulara karşı yapılan çalışmalarda ise 31 şahıs hırsızlık suçundan tutuklandı ve 6 iş yerine yasadışı kumardan adli işlem yapıldığı belirtildi. - ADANA